Louane : “Quand j’étais petite, je pensais que la Belgique était une région de la France”

Pourquoi avoir ajouté le “nan, j’déconne” au titre de votre dernier album ?

“Je suis tellement contente que vous m’ayez posé cette question. En fait c’est une façon d’annoncer que les chansons seront encore plus tristes que celles du précédent album. Quand j’ai sorti sentiment heureux, j’ai essayé de jouer sur une sorte de paradoxe. J’ai voulu faire quelque chose qui me ressemble le plus possible. Autrement dit, une enveloppe hyper pop avec des textes très vifs. Extérieurement, je suis quelqu’un avec plein de joie de vie, alors qu’à l’intérieur j’ai beaucoup de mélancolie. En fait, c’est le boss de mon label qui a trouvé le nom 'nan, j’déconne'. J’ai trouvé ça génial et j’ai dit : 'on fonce'. Il pensait que je rigolais mais j’étais très sérieuse. Un parfait mélange entre humour et tristesse. En fait c’est comme si je disais au public je vous envoie plein de bonnes vibes avec des chansons pop, mais je vous mets quand même des paroles ultra tristes, parce que c’est mon ADN dans la musique ! ”

Quelle est l’histoire derrière la chanson “Les étoiles”, qui s’annonce comme étant l’une des plus mélancoliques de cet album ?

”J’ai lu un livre qui s’appelle 'Que les étoiles contemplent mes larmes' écrit de l’autrice de 'Frankenstein'. En fait, c’est son journal qu’elle a commencé à écrire après le décès de son mari en mer. Ce qui est fou dans ce récit, qui s’étend durant des années, c’est de constater à quel point elle ne se remet pas. Elle ne sort jamais la tête de l’eau et elle est toujours d’une tristesse infinie. Ce livre m’a vraiment poussé à me questionner sur les relations humaines en général. Évidemment, cette histoire me parlait énormément et j’ai eu envie d’écrire une autre fin. En définitive, la meilleure chose à faire finalement c’est d’avancer.”

Quelle est la chanson qui vous représente le plus dans ce nouvel album ?

”C’est très difficile de choisir car toutes ces chansons sont très personnelles. Elles traitent toutes de ma vie. Mais celle qui me représente le plus en tant qu’être humain c’est certainement 'Nuage'. J’invite les gens à l’écouter s’ils veulent me découvrir un peu plus.”

On retrouve deux chansons chantées en anglais sur cet album. Est-ce que c’est quelque chose que vous aimeriez faire davantage à l’avenir ?

”Je ne sais pas dire, j’ai surtout fait ça pour m’amuser. Il n’y a aucune volonté de toucher un nouveau public. Pour être honnête, c’est le marché allemand qui m’a demandé de sortir ma chanson 'Secret' en anglais et je me suis dit que ça pourrait être fun. Néanmoins, je ne pense pas que l’anglais deviendra une habitude à l’avenir.”

Que pensez-vous de la Belgique culturellement parlant ?

”J’adore ce pays ! Quand j’étais petite je pensais sincèrement qu’il s’agissait d’une région de la France. Je sais que c’est horrible et que ça va faire réagir, mais j’habitais dans le Nord pas de Calais près de Lille et j’y allais hyper souvent. Mes parents adoraient nous emmener à Bruges le week-end, dès que j’ai été au lycée je prenais le train jusque Tournai pour acheter des cigarettes moins chères. J’ai toujours eu un lien particulier avec la Belgique et je trouve ce pays super intéressant et très riche culturellement. Vous êtes l’un des meilleurs publics, c’est non négociable. Et vous avez de trop bonnes choses à manger en plus (rires) !”

Vous avez d’ailleurs commencé votre carrière au cinéma en collaborant avec l’une de nos stars nationales, François Damiens. Quel souvenir en gardez-vous ?

”Il est aussi sympa qu’il en l’air ! C’est quelqu’un d’hyper drôle et de sensible. Il m’a donné plein de conseils et m’a vraiment aidée. Il est à l’écoute des gens qui l’entourent et c’est génial de travailler avec des gens comme ça. À l’époque j’étais toute jeune, c’était particulier pour moi et il a été adorable.”

Votre plus belle rencontre artistique ?

”Je sais que c’est cliché mais sans hésitation mon mec. Je ne peux pas être plus honnête ! (NdlR : chanteur et compositeur, Florian Rossi a plus d’une fois collaboré avec Louane sur ses albums).”

Avez-vous en mémoire des demandes farfelues de la part de vos fans ?

”Ce qui m’arrive hyper souvent, c’est qu’ils me demandent de leur faire un dessin pour se le faire ensuite tatouer. Je pense que je fais ça au moins une à deux fois par mois. Si je leur reparle par la suite, ils m’envoient alors des photos du résultat. J’essaie vraiment d’être hyper proche de mes fans. À l’instant où je vous parle je suis en train de faire des bracelets d’amitié pour les donner aux personnes qui viendront me voir en concert ce soir.”

Comprenez-vous l’acharnement de certaines personnes qui souhaitent absolument voir votre fille ?

”C’est clair que je ne la montrerai pas et je pense que les gens ont fini par le comprendre. J’ai de moins en moins de demande. En tout cas c’est quelque chose que j’ignore complètement. Je peux comprendre la curiosité mais mon choix est fait et je ne reviendrai pas dessus. Je pense que j’ai réussi à me construire une carapace et je regarde de moins en moins les commentaires sur les réseaux sociaux, j’ai autre chose à faire (rires).”

”Sentiments heureux, nan j’déconne”, un album bouleversant

Trois jours après la sortie de sa réédition “Sentiments Heureux”, Louane a surpris tous ses fans en sortant “Sentiments Heureux (nan j’déconne) ”. On y retrouve cinq nouveaux titres, capitalisant la collection de “Sentiments” à 22 titres. La chanson “Les étoiles”, symbole de cette nouvelle réédition, nous invite à ressentir chaque note, chaque mot en explorant la douleur de la perte et la puissance de l’espoir. À l’occasion de cette troisième édition, Louane sera prochainement de passage en Belgique pour cinq concerts :