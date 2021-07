Le deuxième album de la chanteuse britannique fête ses 10 ans cette année. C’est l’un des plus vendus de l’histoire.

Le 21 janvier 2011, deux jours après sa sortie au Japon, le second album d’Adele débarquait dans les bacs des disquaires européens qui n’avaient pas encore mis la clé sous le paillasson en raison de la crise du disque du début des années 2000. Ils ne le savent pas encore mais 21, ainsi s’appelle ce disque au titre inspiré par l’âge de la chanteuse au moment de son écriture, sera pour eux une bénédiction. Il s’en vendra 35 millions d’exemplaires ! C’est le disque le plus vendu de la décennie, l’un des plus achetés dans l’histoire de la musique. Il devance des monuments comme Falling Into You de Céline Dion, Hotel California des Eagles, Appetite For Destruction de Guns N’Roses, The Wall de Pink Floyd ou Born in the U.S.A. de Bruce Springsteen.