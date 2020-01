À l’aube des années 90, les Gangsters d’amour mettaient la clé sous le paillasson au terme d’une tournée qui les a conduits pendant un mois et demi dans ce qui s’appelait encore l’Union soviétique. Parti faire carrière en solitaire, le regretté Jeff Bodart mettait fin à 10 années d’aventure qui ont vu le groupe carolo triompher tant en Belgique qu’en Suisse, au Canada, à la Nouvelle-Orléans ou encore en Chine avec des tubes comme "SOS Barracuda", "Hey Baron Rouge" ou l’imparable "Coûte que coûte".

Trente ans plus tard, douze années aussi après la disparition de Jeff Bodart, les Gangsters d’amour reprennent du service. Le groupe est à l’affiche de L’Eden, le centre culturel de Charleroi, où il se produira le 17 janvier pour une première date qui en appelle d’autres. C’est ce que confirme Louis Petyt, le fils de Jean-Pol Petyt, premier claviériste du groupe. C’est lui qui est à l’origine de cette reformation. "Mon père étant décédé il y a 20 ans, je voulais lui rendre hommage puisque cela n’a jamais été fait, dit-il. En septembre, j’ai organisé un événement où la majorité des Gangsters sont venus et l’idée est revenue sur le tapis parce que Daniel Lenoir en avait déjà parlé il y a deux ans sans que ça se fasse. J’ai contacté tout le monde et ils étaient tous partants à part les cuivres pour des questions de santé ou autre."

(...)