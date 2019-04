Son visage ne vous dit sûrement rien mais derrière Eric Lévi se cachait le groupe mythique Era. Depuis 1996, son projet musical celtique -au langage inventé- n’avait jamais été montré sur scène. «J’étais le seul à croire en ce projet...", nous confie le musicien français de 64 ans, qui avait commencé sa carrière comme guitariste du groupe de hard rock Shakin’ Street. "Malgré le succès des Visiteurs (il avait composé la mythique musique du film Enae Volare, NDLR) et du premier album (Ameno avait fait plus de 5 millions de ventes à l’international), aucune maison de disques ne semblait vouloir de ce projet. »Grâce au coproducteur Live Nation et Pascal Nègre, Era peut enfin sortir de l’ombre et vivre en Live. « Quand j’étais président d’Universal Music France, j’avais signé le premier album d'Era, nous explique Pascal Nègre aujourd’hui manager d’Eric Lévi et journaliste musical sur la radio RFM. Éric avait des projets de scène mais qui n’ont jamais abouti. Après, j’ai quitté Universal et il m’a demandé de le manager. J’ai dit ok mais, alors, tu sais quoi? 20 ans après, il faut que cela existe sur scène! Les gens veulent voir ça..! »Résultat? Une heure et demie de chants celtiques et médiévaux, entouré d’une trentaine de choristes et musiciens, pour un show aux allures de péplum. Avec ses projections sous arcades, les chœurs déguisés en moines à capuches style Les Rivières Pourpres: bienvenue dans un voyage musical hors du temps. Celui des donjons, du Moyen-Âge et de l’opéra. Un univers « heroic fantasy » aux frissons garantis une fois que le my(s)thique titre Ameno retentit... Avant un hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris? Réponse dans la vidéo.Era sera en concert à Forest National, le 7 décembre prochain avec Live Nation. Infos et réservations: Livenation.be