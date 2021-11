Il y a 30 ans disparaissait l’une des figures et des personnalités les plus singulières du monde de la pop et du rock : Freddie Mercury. Le chanteur de Queen est mort le 24 novembre 1991, à seulement 45 ans. Il a succombé à une pneumonie. Son décès est intervenu 24 heures après l’annonce, par son médecin personnel, qu’il est positif au VIH. La semaine précédente pourtant, un communiqué, Queen démentait la rumeur selon laquelle il était atteint du sida.

La dernière apparition publique du chanteur remontait au 20 février 1990, lors des Brit Awards qui ont consacré Queen comme groupe de la décennie 80. Amaigri, les traits tirés, il ne dit que quelques mots. De quoi relancer les rumeurs sur son état de santé. Car cela faisait quelques années déjà que des bruits couraient sur le fait qu’il a contracté le virus. C’est le Sun, tabloïd britannique, qui, le premier, avait lancé le pavé dans la mare, en 1986. C’est à cette époque que le chanteur a appris être malade. Cela ne l’empêchera cependant pas de multiplier les projets jusqu’à y jeter ses dernières forces.

En 1988, se sachant déjà malade, il sortait Barcelona, le second et dernier de ses albums solo, réalisé avec la collaboration de la chanteuse lyrique Montserrat Caballé. La concrétisation d’un rêve né un jour en assistant à un opéra.

Le titre éponyme avait été choisi pour être l’hymne des Jeux olympiques de… Barcelone, en 1992. Il sera interprété lors de la cérémonie d’ouverture malgré la mort de Freddie Mercury.

(...)