Le titre "Et Demain" a pour objectif de récolter des fonds et soutenir les soignants.

Clara Luciani, Amel Bent, Big Flo et Oli, Christophe Willem, Patrick Bruel, Soprano, Jul mais aussi des acteurs comme Guillaume Canet, Gérard Jugnot, Jean Dujardin ont uni leur voix dans un titre inédit intitulé "Et Demain ?". Au total, plus de 350 célébrités se sont rassemblées. On retrouve des cuisiniers comme Cyril Lignac ou Jean-François Piège, des footballeurs (Zinédine Zidane, Djibril Cissé) et des belges, aussi, avec Laurence Bibot et Marka.

"Il a fallu en arriver là pour nous rassembler. Prendre conscience de l'importance de l'humanité. Ce combat, c'est le monde entier qui doit le mener. Car y a pas de couleur ni de religion pour être confiné. Il a fallu en arriver là pour les remercier. Ces héros du quotidien qui sacrifient leur vie pour notre santé. Ces mêmes qui criaient dans la rue : venez-nous aider !", chantent-ils à l’unisson. Cette initiative a été menée au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France dans le but de récolter des fonds pour soutenir "ces personnes anonymes qui oeuvrent chaque minute et sans relâche pour nous permettre d’espérer un autre… demain".