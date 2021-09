Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid, refont surface avec un nouvel album, pour la première fois depuis The Vistors en 1981.

Un album intitulé, "Voyage" qui a sa sortie prévue pour le 5 novembre prochain. Le groupe a déjà sorti bel deux nouveaux singles, "I Still HAve Faith In You" et "Don’t Shut Me Down".

Cet album a été produit dans le studio de Benny, le Riksmixningsverket, à Stockholm.

"Nous avons fait un nouvel album", ont déclaré Björn Ulvaeus, 76 ans, et Benny Andersson, 74 ans, lors d'un événement organisé à Londres, où a été diffusé l'une des chansons "I Still Have Faith in You" ("Je crois toujours en toi").