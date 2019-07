Fly Me to the Moon - Frank Sinatra

Écrite en 1954 par Bart Howard, la chanson est popularisée par Frank Sinatra dix ans plus tard. Ce titre qui parle d’amour a accompagné les missions de la Nasa à deux reprises. Tout d’abord lors d’Apollo 10 en mai 1969, grande répétition générale avant le véritable alunissage pendant laquelle les astronautes ont écouté ce morceau. Quelques mois plus tard, lorsque Buzz Aldrin effectue ses premiers pas sur la lune à l’occasion d’Apollo 11, "Fly me to the Moon" est joué via un lecteur cassette. "La première musique jouée sur la lune. J’ai halluciné !", raconte Quincy Jones, qui a composé les arrangements, au New York Times en 1990. Ce dernier remettra en 2008 un disque de platine à Neil Armstrong pour ce titre.

Space Oddity - David Bowie