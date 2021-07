50 ans après, le mystère pane toujours sur la mort de Jim Morrison Musique Charles Van Dievort © Belgaimage

Que s’est-il passé le 3 juillet 1971 au 17 rue Beautreillis, dans le IVe arrondissement de Paris ? C’est là, dans la baignoire d’un petit appartement du troisième étage que Jim Morrison a trouvé la mort. Cinquante plus tard, le mystère reste entier. Personne ne peut affirmer avec certitude comment et où le chanteur des Doors est réellement décédé. Une zone d’ombre qui depuis un demi-siècle alimente les rumeurs et les fantasmes les plus fous. Certains ont été jusqu’à se convaincre que l’icône et poète du rock a échappé à la notoriété en faisant croire à sa mort alors qu’en fait, il est parti bourlinguer en Afrique, comme Rimbaud avant lui…