“J’ai bien conscience que chanter cette chanson à mon âge est tout à fait déplacé.” C’était "Déshabillez-moi". Juliette Gréco avait… 88 ans. Elle la chanta quand même. Ce 20 juillet 2015, au théâtre de verdure du domaine provincial Rivierenhof, près d’Anvers, elle a donné ce qui restera à jamais son dernier spectacle en Belgique. Ce soir-là, elle fit huit chansons de Jacques Brel, commençant son tour de chant par "Bruxelles", et interprétant, comme un défi, "J’arrive", dédiée à la mort. Quelqu’un avait dit que Gréco sur scène, c’était un petit théâtre limité au jeu des mains, du visage et de l’effet de la robe noire. Pour cette tournée, intitulée Merci et présentée comme ses adieux à la scène, elle avait choisi une robe ample, une robe chauve-souris.