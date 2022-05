Dès que l’on arrive en terre ostendaise, ville natale du regretté Arno disparu le 23 avril dernier, une immense affiche du rockeur orne le rond-point où se termine l’E40 avec l’inscription "Merci Arno". La station balnéaire de la Côte belge respire l’âme du chanteur belge décédé d’un cancer du pancréas à l’âge de 72 ans. "D’habitude, avec ce type de cancer, on part en trois mois.... lui a eu un sursis de deux ans", nous confie cet Ostendu dans l’âme, tout comme son idole Arno, qu’il croisait sur la digue ostendaise ou après ses concerts. "La dernière fois que je l’ai vu, c’était à la place Sainte-Catherine de Bruxelles. Il était tranquille avec son petit thé vert sous le soleil. Il était zen et il riait. Et surtout, il avait la paix et sa paix tombait sur nous, c’était bizarre… Un sentiment fantastique. On sentait qu’il avait tout fait et il était content avec ce qu’il avait eu et ce qu’il avait fait. Il était à l’aise et encore bien dans sa tête. Il avait un œil sur sa montre pour ne pas louper le match des Diables rouges !"