En revanche, le quatrième album du groupe, attendu avant l'été, sortira bien le vendredi 18 septembre. Anatomy of Light est très attendu. Il va succéder à We Cut the Night qui date de 2015.

C'était dans l’air et nous l’évoquions la semaine dernière, AaRON reporte ses dates de concert en Belgique. Le duo français qui cartonne en ce moment avec son single “Ultrarêve” et son clip mettant en scène Jean-Claude Van Damme, devait se produire le 16 septembre au Reflektor, à Liège, et le 17 novembre à l’Ancienne Belgique. Ces deux événements sont respectivement reportés au 23 et au 24 février 2021.