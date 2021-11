Abba fait son grand retour ce vendredi avec “Voyage”, neuvième album studio qui sort quarante ans après “The Visitors”. Personne ne leur prédisait une carrière aussi longue et riche.

Zéro ! Voilà le nombre de points attribués par la Belgique à Abba le soir du 6 avril 1974 lors du concours Eurovision de la chanson. “Waterloo” n’a manifestement pas fait grande impression auprès de nos juges, qui sont loin d’être les seuls à avoir esquissé un haussement de sourcil. Angleterre : zéro point, Grèce : zéro point, Italie : zéro point. Abba l’emporte finalement avec un score de 24 petites unités, et personne, à l’époque, ne prédit une grande carrière au quatuor de Stockholm.

“Le groupe a été plutôt mal accueilli à ses débuts par la presse, la critique et le milieu de la musique” nous explique son biographe francophone officiel, Jean-Marie Potiez. “Les choses n’ont pas du tout été simples, en Suède notamment, où d’aucuns reprochaient à Abba d’avoir chanté en anglais et non en suédois comme ils l’avaient fait durant les phases de sélection nationale. Certains critiques ont estimé qu’ils tournaient le dos à leur pays d’origine pour conquérir le marché mondial”. Avec le recul, on a envie de leur donner raison. “Le public a immédiatement accroché” poursuit Jean-Marie Potiez. “Mais les intellectuels de gauche suédois ont longtemps considéré Abba comme un groupe mercantile qui pensait avant tout à s’enrichir.”

Rejet de la musique commerciale

(...)