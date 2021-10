C'est incontestablement l’événement musical de l’année. Malgré les retours de Stromae, Angèle, Adele, Ed Sheeran et consorts, l’annonce de la sortie d’un nouvel album d’Abba a pris tout le monde de court. Normal, cela faisait quarante que le quatuor suédois avait mis ses activités en sourdine et déclinait systématiquement toutes les offres, même le plus mirobolantes - un milliard de dollars ! - pour une reformation et une tournée.

Voyage, le nouvel album du groupe, le 9e de leur discographie studio, est attendu le vendredi 5 novembre. Trois titres ont déjà été dévoilés. Tous sont du Abba pur jus. Les fans sont aux anges, d’autres déplorent le fait qu’Agnetha, Frida, Benny et Björn ne fassent pas preuve de plus d’audace pour leur come-back.

Dans un entretien accordé au Guardian, Benny explique qu’il était musicalement hors de question de s’éloigner de l’ADN du groupe : “Très tôt, nous avons décidé que nous n’allions pas regarder ailleurs, que nous allions faire des chansons, les meilleures que nous puissions faire aujourd’hui.” C’est ailleurs que les quatre décennies écoulées depuis qu’ils ont pris leur longue pause s’expriment. “Ce qui veut dire écrire des paroles dans lesquelles je peux avoir une réflexion sur ces 40 dernières années et apporter une certaine profondeur qui, je l’espère, vient avec l’âge et rend tout ça différent des paroles que j’ai écrites il y a 40 ans”, commente celui qui a été le mari de Frida.

Au passage, Benny Andersson lâche une petite bombe : Voyage, c’est le chant du cygne d’Abba. Il n’y aura plus ni titres ni album par la suite. Et les deux chansons non finalisées pour Voyage le resteront à jamais, a-t-il laissé entendre. “Je n’ai jamais dit ‘Ça y est’ en 1982 (lorsque le groupe a pris congé de ses fans, NdlR.). Je ne me suis jamais dit qu’Abba n’existerait plus. Mais je peux vous le dire maintenant : ça y est.” Autrement dit, le moment est venu pour Abba de clore le dernier chappitre de son histoire... Même si sur les ondes d'une radio suédoise, Agnetha a précisé que "tout est incertain".