Ils sortent un nouvel album après 40 ans de silence et s’offrent leur propre salle de concert à Londres.

Et si ce 2 septembre 2021 était synonyme de plus grand événement de l’histoire de la musique pop ? Très honnêtement, qui aurait osé un jour miser sa tête qu’ABBA, en cessation d’activité depuis 1982, se retrouverait pour enregistrer un nouvel album ? Les fans des Beatles ont longtemps rêvé à de telles retrouvailles entre John, Paul, George et Ringo sans jamais en voir la couleur. Ceux d’Anni-Frid (Lyngstad), Agnetha (Fältskog), Björn (Ulvaeus) et Benny (Andersson) sont aux anges. Et plutôt deux fois qu’une. Car il y a ce nouvel album, Voyage, à venir le 5 novembre prochain et des concerts l’an prochain (lire ci-dessous).

L’impensable s’est donc produit. Certes, le groupe ne s’est jamais officiellement séparé mais depuis décembre 1982 et sa dernière télé, en Suède, leurs apparitions ensemble ont été homéopathiques. Un titre filmé en 1986, deux chantés lors d’une soirée privée le 5 juin 2016 et une apparition lors d’une avant-première de Mamma Mia ! en 2008. Rien n’y faisait, pas même les millions agités devant leur nez. ABBA semblait avoir définitivement tourné la page.

(...)