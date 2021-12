Saint-Lô et son église Notre-Dame dans le nord de la France auraient dû accueillir ce samedi 4 décembre un curieux paroissien. Laurent Voulzy, pèlerin impénitent de la pop musique française, doit mettre sa triomphale tournée "Entre ciel et terre" entre parenthèses pour cause de Covid. Après plus de 180 concerts (avec un retour en Belgique en 2022 à Liège et à Tournai) à travers de nombreux édifices religieux, elle n’est mise que sur pause. Un spectacle qui allie les subtiles qualités de compositeur du guimauve singer et un lieu où se mélangent le mysticisme et la beauté architecturale.

Outre un splendide concert dans le décor féerique de l’abbaye du Mont Saint-Michel diffusé en télévision, l’artiste vient de publier un livre Mes cathédrales (en collaboration avec Laurent Joffrin, illustrations de Julia Bourdet aux éditions Stock). Un ouvrage truffé d’anecdotes personnelles, de voyages, de découvertes de… quatorze édifices. L’occasion de tailler une bavette avec celui qui nourrit un projet à son image : un opéra pop sur… Jeanne d’Arc.