Non, les guitares n’ont pas dit leur dernier mot. Même si cela fait un bout de temps que le rock n’est plus, et de loin, le genre musical le plus en vogue, il prouve qu’il a encore de beaux restes. En atteste l’éclatant succès du nouvel album d’AC/DC. Après six années de silence discographique et des tuiles en série dont nombre de formations ne se seraient jamais remises, le groupe règne en maître sur les charts grâce à Power Up. Ils sont au sommet du Billboard américain, des classements en France et de notre Ultratop national. Un succès que les Australiens savourent.