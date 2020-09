AC/DC sur le retour ? Les indices se multiplient. Depuis deux ans, les fans savent que le groupe travaille sur un nouvel album. Des sessions d’enregistrement se sont déroulées à Vancouver, au Canada. Depuis quelques jours, la rumeur amplifie, ce disque est pour bientôt. Fin novembre annoncent plusieurs sites Internet. Ils avancent même la date du vendredi 27.

Les derniers éléments en date accréditant l’imminence de l’événement : la publication sur le site officiel de la formation australienne de photos montrant le groupe lors de ce qui semble être le tournage d’un clip. Des prises de vue qui auraient été publiées par inadvertance puisqu’elles ont tout de suite été retirées. Sauf qu’elles ont été récupérées par un site brésilien qui les a rediffusées. “Une erreur ? Ouais, j’y crois pas trop”, doute Francis Zegut, animateur radio et pionnier du hard rock sur les ondes françaises, qui y voit plutôt un teasing de plus pour faire saliver les aficionados.

Quoi qu’il en soit, l’important est ailleurs pour les fans d’Angus Young et les siens. Sur les photos apparaît le groupe au grand complet, y compris donc avec Brian Johnson, le chanteur écarté il y a quatre suite à des problèmes d’audition et un temps remplacé par Axel Rose de Guns N’ Roses. Le batteur Phil Rudd est aussi de la partie, ce que laissaient supposer plusieurs autres informations dévoilées ces derniers mois sur les réseaux sociaux. En 2015, lors de la tournée mondiale Rock Or Bust, il avait été remplacé par Chris Slade après avoir été arrêté pour possession de stupéfiants, menaces et avoir été condamné pour tentative d’homicide. S’ajoute à la bande Stevie Young, le neveu d’Angus Young qui remplace Malcolm Young écarté du groupe en 2014 pour des problèmes de démence et décédé depuis, ainsi que le bassiste Cliff Williams.

© D.R.



Il se dit également que la sortie de ce nouvel album donnera lieu à une tournée mondiale des stades. C’était la rumeur avant l’épidémie de Covid-19. Est-ce toujours de mise vu l’incertitude du moment ? Pas cette année, c’est certain, mais pourquoi pas en 2021…

Inutile de dire que l’effervescence est totale chez les fans du légendaire groupe de hard rock. Pourtant, fin juin dernier, Chris Slade, batteur intérimaire, avait affirmé qu’il ne fallait pas attendre de nouveauté en cette année 2020… Était-ce pour mieux brouiller les pistes ?