Depuis plusieurs jours, Brian May fait planer le mystère sur les réseaux sociaux à l’aide de publications énigmatiques. Le guitariste britannique vient de lever le voile : le premier album live de Queen et Adam Lambert sortira bientôt. Une manière d’offrir aux fans une sorte de compensation pour leur grande tournée reportée à l’année prochaine suite à la crise sanitaire. La date de sortie de Queen + Adam Live Around the World est fixée au 2 octobre prochain.

Il s’agira donc du premier projet commun des deux entités. Cela fait déjà huit ans qu’Adam Lambert a rejoint Roger Taylor et Brian May pour assurer les tournées du groupe mythique. Selon les deux musiciens, l’ancien candidat d’American Idol était le seul chanteur capable de prendre la place de Freddie Mercury, mort en 1991.

En juin dernier, le groupe a diffusé des anciens extraits de concerts sur YouTube. "Nous n’avions pas vraiment regardé ces clips auparavant, nous étions toujours trop occupés à tourner, explique Roger Taylor dans un communiqué. Nous n’étions pas conscients de la qualité du son du groupe. Nous nous sommes donc dit qu’il fallait peut-être faire un album live des meilleurs moments des concerts que nous avons faits ces huit dernières années avec Adam Lambert."