Après un premier single "Easy on me" annoncé pour le 15 octobre, la chanteuse a annoncé la sortie de son prochain album "30", le 19 novembre. Sur ses réseaux sociaux, la star anglaise a partagé la couverture de l'album, sur laquelle elle apparaît de profil sur fond bleu. Adele explique aussi, dans un long message, le processus de réalisation de ce quatrième opus.

"Je ne suis pas du tout là où je voulais être quand j'ai commencé il y a trois ans. A l'opposé en réalité", commence l'artiste. "J'ai appris beaucoup sur moi même", poursuit-elle, en expliquant avoir traversé une période de trouble. "J'ai l'impression d'avoir enfin retrouvé mes sentiments. J'irais jusqu'à dire que je ne me suis jamais sentie aussi apaisée de ma vie".

Adele évoque aussi son ami "qui venait me voir à l'improviste avec une bouteille de vin et un repas à emporter pour me réconforter. Mon ami avisé qui m'a toujours donné les meilleurs conseils...", lorsqu'elle écrivait l'album. "Un ami qui prenait toujours de mes nouvelles, même si j'avais cesser d'en prendre de lui parce que j'étais consumée par mon propre chagrin".

"J'ai reconstruit ma maison et mon cœur depuis, et mon album raconte cela", finit-elle.