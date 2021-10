Un nouvel album pour Adele? Le retour de la chanteuse britannique est sur toutes les lèvres cette semaine après que des fans aient remarqué ce week-end l’apparition mystérieuse de projections du chiffre “30” partout dans le monde. Il ne leur en fallait pas plus pour y voir l’annonce d’un nouvel album d’Adele, intitulé "30".



De L’Europe à l’Australie, en passant par l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Amérique du Nord, la potentielle annonce d'Adele a été vue partout autour du globe.

Si les fans ont été si rapides à faire ce lien, c’est parce qu’Adele a pour habitude de nommer ses albums par l’âge qu’elle avait au moment de son enregistrement. Elle a ainsi déjà sorti 19, 21 et 25. Ce dernier date de 2015. Cela fait donc six ans que la chanteuse n’a pas sorti d’opus, au grand dam de ses fans qui attendent impatiemment son retour. Adele, 33 ans, avait promis un nouvel album en 2020 mais sa sortie a été retardée par la pandémie, et tout porte à croire que l’attente va bientôt prendre fin.

La star a ainsi également changé ce lundi la mise en page de ses réseaux sociaux. Un nouveau code couleur qui rappelle celui utilisé ce week-end dans les projections de "30".