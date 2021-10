Vendredi, un tsunami nommé Adele a déferlé sur la planète. La sortie de son nouveau single a tout emporté sur son passage, pulvérisant le record d’écoutes en 24 heures, jusqu’ici détenu par les Sud-Coréens de BTS, stars de la K-Pop, avec "Butter". En deux tours d’horloge, son titre a été écouté 24 millions de fois sur la planète via Spotify.

S’ajoutent à cela plus de 62 millions de vues (au moment d’écrire ces lignes) sur YouTube pour "Easy On Me", incontestablement la grande vedette de cette journée musicale hors normes avec les sorties de ce single, de celle, surprise, de Stromae et du nouvel album de Coldplay.

Si Adele a écrasé la concurrence vendredi, non pas un mais deux pays ont résisté à l’envahisseuse britannique : la Belgique et la France. Chez nous comme chez nos voisins, le maestro a mené la danse. "Santé" devance "Easy On Me" d’une courte tête : 160 000 écoutes sur Spotify contre 147 000 en Belgique ; 429 000 contre 404 000 en France.

Même s’il ne s’impose pas au Canada comme en Suisse, Stromae s’invite dans le Top 70 outre-Atlantique et dans le Top 12 chez les Helvètes.

Mieux, malgré un titre qui divise les fans, il se hisse à la 66e place des chansons les plus écoutées sur la plateforme à l’échelle mondiale avec 1,34 million d’écoutes.