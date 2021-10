Adele et Simon, son désormais ex-mari, ont annoncé qu'ils se séparaient en avril 2019, après neuf ans de vie commune. Leur divorce a été finalisé en mars dernier.

Même s'ils sont restés amis, la douleur ressentie par Adele lors de leur séparation a été l'inspiration première de son prochain album, 30.



S'exprimant sur la station de radio australienne Carrie & Tommy, Adele a révélé que l'une des chansons de cet album contient un message vocal qu'elle a laissé à une amie alors qu'elle souffrait d'une crise de panique.

"C'est dans la chanson sur mon fils, c'est à la fin, dans l'outro. J'avais vraiment peur. Je faisais une crise d'angoisse et j'ai appelé ma meilleure amie pour essayer de lui parler afin de me calmer, mais elle n'a pas répondu."

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle espérait qu'Angelo, son fils, retiendrait de cette chanson, elle a répondu: "Quand il grandira, il comprendra ce que maman et papa ont traversé. J'aurais aimé avoir une chanson d'un de mes parents qui explique pourquoi leur couple n'a pas tenu."

Elle ajoute: "Plus que jamais, j'ai réalisé à quel point la musique peut être un moyen de se consoler. J'ai décidé de me lancer à fond dans cet album, non seulement pour me soigner, mais peut-être pour aider ceux qui vivent ou vivront ce que j'ai vécu. Parce que ça a été intense."



30, le nouvel album d'Adele, sort le 19 novembre prochain.