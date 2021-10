Rarement journée aura été aussi animée pour les fans de musique. Ce sont trois monstres sacrés qui ont simultanément dégainé singles et albums. Quatre même si l’on ajoute à Stromae, Coldplay et Adele la réédition de l’album Let It Be remixé par Giles Martin, le fils de George Martin, producteur historique des Fab Four.

Quatre sorties fracassantes, chacune pour des motifs divers. Mais la grande gagnante est incontestablement Adele. Non pas que les autres fassent de la figuration, mais la sortie de son single “Easy On Me”, le premier depuis près de 5 ans, accapare l’attention. Dix heures après sa mise en ligne sur YouTube, le clip qui accompagne la chanson affiche déjà près de 18 millions de vues. C’est colossal.

Nouveau look, silhouette considérablement amincie, la Britannique livre un titre et un clip à la hauteur de toutes les espérances. Tournée en noir et blanc, la vidéo n’est pas sans rappeler celle de “Hello”, autre carton signé par la chanteuse. On la voit quitter une maison, affiche “vendue” à l’appui, pour prendre la route avec affaires et meubles. Tout le monde pense évidemment à un nouveau départ et une allusion à son divorce, un moment assurément très douloureux pour elle. Tout semble dit dans le premier couplet de cette ballade au piano : “There ain’t no gold/In this river/That I’ve been washing my hands in forever/I know there is hope/In these waters/But I can’t bring myself to swim/When I am drowning”. À savoir : “Il n’y a pas d’or dans cette rivière/Dans laquelle je me lavais les mains depuis toujours/Je sais qu’il y a de l’espoir dans ces rivières/Mais je ne parviens pas à nager quand je me noie”.

Progressivement, la couleur s’invite dans le clip, au moment où elle délivre le cœur de son message : “You can’t deny how hard I have tried/I changed who I was/To put you both first/But now I give up” (“Tu ne peux pas nier combien j’ai essayé/J’ai changé qui j’étais/Pour vous mettre vous en avant/Maintenant, j’ai abandonné”).

La puissance vocale qui a fait son succès depuis le début est toujours de la partie. Plus que jamais serait-on même tenté de dire.

À voir la fin de la vidéo, l’ambiance sur le plateau semblait bien plus légère et enjouée que le propos de “Easy On Me”. Adele s’amuse de la situation dans laquelle elle a été mise pour le tournage, tout comme l’équipe autour d’elle. Voilà qui contraste avec les croassements de corbeaux entendus au début de la chanson.

Pour découvrir la suite, sur l’album 30, il faudra encore se montrer patient. Un gros mois puisque la sortie est annoncée le 19 novembre.