Le jeune chanteur montois de 24 ans vient de publier son premier album intitulé Peter Pan et avec des collaborations de renom allant de Marc Lavoine à Slimane en passant par Alice on the roof et Chimène Badi. Rencontre avec ce Saint-Ghislainois qui a "plusieurs personnes dans (sa) tête" et “ne veut pas grandir”. “Mon anniversaire, c’est quelque chose qui m’angoisse.”

“Ma vie a complètement changé entre l’audition à l’aveugle sur ‘La pluie’ il y a un an et maintenant, nous confie d’emblée Antoine Délie qui était déjà revenu avec nous sur les récents scandales qui ont touché le télécrochet de TF1. À partir du moment où on passe à la télé et que l’on devient une personnalité publique, on est scruté. Il faut l’assumer, ça fait partie du jeu. Je savais ce qui m’attendait mais je fais surtout attention à mes proches, je veux les protéger. Ça fait partie du job !”

Déjà très droit dans ses bottes et conscient du milieu du show-business à seulement 24 ans, le finaliste belge du dernier The Voice France est de moins en moins sur nos terres. Faut-il aller à Paris pour réussir ? “Je bosse avec une équipe française et un label parisien donc il était plus pratique pour moi de bosser sur Paris. J’ai donc dépensé tout mon argent en hôtel ou location d’appart ! Je pourrais déménager mais mon cœur est belge. La Belgique reste ma priorité !”

Et avec la sortie de Peter Pan, Antoine Délie semble avoir trouvé son personnage ?

“C’est vrai qu’on dit souvent que je suis un personnage avec mon côté bizarre et extraterrestre...