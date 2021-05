. En quelques mots, Akro raconte la genèse d'un style musical, devenu tête de gondole des plateformes de streaming en 2021.

Le rap, ce n'est plus tout à fait cela et l'ancien rappeur du groupe Starflam a réussi à évoluer avec avant de se lancer un nouveau défi : devenir le patron du premier média "urbain" de la RTBF. Et l'homme est satisfait de ce qu'il a construit depuis les débuts de Tarmac en 2017. "On est maintenant à presque 400 000 abonnés sur YouTube", lance-t-il fièrement. La force des chiffres.





Rencontre en vidéo pur évoquer sur parcours dans la musique et l'origine de son arrivée à la RTBF.

"Rap Game : de Starflam à Tarmac. Du rap au management 100% digital", Akro, Editions Lamiroy.