Invité sur le plateau du RTL Info 13h ce mardi, Alain Souchon n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Angèle, nommée comme lui dans plusieurs catégories aux Victoires de la musique.

Le chanteur français, âgé de 75 ans, a récemment sorti un nouvel album, ce qui le classe parmi les artistes masculins de l'année. Dans cette même catégorie des Victoires de la musique, mais du côté féminin, on retrouve Angèle. Un phénomène musical sur lequel s'est volontiers exprimé Alain Souchon, visiblement admiratif des talents de la chanteuse de 24 ans. "Elle est très impressionnante Angèle. J'ai fait une émission avec elle sur la Grand-Place de Bruxelles", a-t-il commencé. "Elle se met juste au clavier comme ça et chante des chansons intelligentes avec une voix parfaite et joue de la musique. Elle est impressionnante Angèle. Bravo !".

La soeur de Roméo Elvis est nommée dans trois catégories aux Victoires de la musique : artiste féminine, concert et création audiovisuelle de l'année. La cérémonie de remise aura lieu le 14 février à Boulogne-Billancourt.