Il n’y a pas d’âge pour se faire plaisir. Telle aurait pu être la devise du blason de Sir Paul McCartney - il a été anobli par la reine d’Angleterre (dont il était fou amoureux jeune adolescent) en 1996 - s’il n’avait pas opté pour Ecce cor meum (Voici mon cœur) extrait d’un oratorio de son cru composé en 2001. À 80 ans, le bassiste des Beatles semble encore s’amuser comme un fou. Sur scène tout d’abord, où il donne des concerts de plus de deux heures. C’était le cas sur la tournée nord-américaine Got Back qu’il vient tout juste d’achever ce jeudi. Et ce le sera aussi le 25 juin prochain sur la scène du festival de Glastonbury où il deviendra la personnalité la plus âgée à s’être jamais produite. Il va détrôner Charlie Watts qui détenait jusqu’ici le record. Le batteur des Rolling Stones avait 72 ans lorsqu’il s’y était montré pour la dernière fois.

On ne compte plus non plus les frasques auxquelles "Macca" (c’est un de ses surnoms) se prête avec plaisir comme un ado tout à la joie de faire un bon tour à quelqu’un. Étonnant pour une star qui a tout vu, connu, tout expérimenté, avec en prime le statut de légende. Comment ne pas vous recommander de visionner sur Internet (YouTube, Dailymotion, etc.) le numéro de la séquence Carpool Karaoke du Late Late Show de James Corden diffusée le 21 juin 2018. Elle a été tournée à Liverpool, ville d’où sont originaires les Beatles, et est devenue culte. Elle a été visionnée près de 66 millions de fois sur la seule plateforme YouTube ! On y voit James Corden et Paul McCartney parcourant la ville en voiture tout en chantant à tue-tête "Penny Lane", "Let It Be" et l’évident "Drive My Car". Ils s’arrêtent dans les lieux emblématiques liés à la carrière du chanteur. Celui-ci commente avec moult anecdotes à la clé. C’est savoureux.