Albums, hommages, calendriers : disparu il y a 3 ans, l’idole des jeunes est plus présente que jamais.

Non, Johnny n’est pas mort ! En tout cas, si le chanteur français s’est effectivement éteint le 5 décembre 2017 (trois ans déjà…), sa légende continue de vivre. Ses multiples fans ne sont pas près d’éteindre la flamme du rocker. Ses disques se vendent mieux que jamais. Les maisons de disques n’hésitent pas à rééditer des albums mais aussi à proposer des compilations.

Sur les radios, Johnny et sa voix unique sont présents de manière quasi quotidienne. Même Monsieur et Madame Tout le Monde, pas forcément fans absolus du chanteur, redécouvrent son répertoire et quelques inoubliables perles. À une époque où des chanteurs anonymes tentent leur chance à The Voice, lui en possédait réellement une.

(...)