"Philippe, comme moi, avait une obsession : que les gens comprennent le texte de ‘Ça plane pour moi ’, nous confie Alec Mansion. La bossa-nova intellectualise un peu le texte interprété par Plastic Bertrand mais cela ne le rend pas plus intelligent qu’il ne l’est. Ce texte d’Yvan Lacomblez, même s’il prétend l’avoir écrit en une heure et vingt minutes, est juste brillant. C’est l’histoire d’un mec qui se fait larguer dans une soirée un peu trop arrosée et… on s’est retrouvé dans cet univers ! (sourire) "

En effet, si le chanteur de "C’est l’amour" est derrière cette reprise, c’est son comparse Philippe Lafontaine qui en a réalisé le clip aussi créatif que planant. "Comme les paroles évoquent une louloute, une poupée en cellophane, j’ai décidé de dessiner Plastic Bertrand en poupée gonflable 3D dans le clip", explique le célèbre interprète de "Cœur de loup" , très discret ces dernières années (voir ci-dessous) et qui révèle ici ses talents cachés de sculpteur, lui qui a suivi des études d’arts plastiques.

(...)