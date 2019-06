Bien rodé en solo, Alice Cooper s’offre une petite infidélité à lui-même en 2015 pour former un supergroupe baptisé The Hollywood Vampires. Hommage appuyé à ses vieux camarades de biture dont il reprend les vieux succès. Joe Perry (Aerosmith) et Johnny Depp (qui délaisse un temps les plateaux de cinéma) tiennent les guitares, Vincent Furnier assure le chant, et le trio massacre avec plus ou moins de plaisir les standards de Led Zeppelin, The Doors, T. Rex, Jimi Hendrix et autres gloires des seventies.

L’ensemble n’est pas inoubliable, mais les trois camarades s’entendent bien, très bien. Ils remettent donc naturellement le couvert en 2019 et sortent ce vendredi un second opus commun, Rise, qui compte trois reprises et treize compositions originales.

(...)