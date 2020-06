Alice On The Roof au coeur d’un Palais 12 vide pour le Swipe Up Festival : “Même sans public, j’ai eu le trac !” MusiqueInterview Interview > Pierre-Yves Paque

Ce 21 juin, Alice on the roof est à l’affiche du Swipe Up Festival, le 1er festival belge 100 % digital et au profit de la Croix-Rouge.