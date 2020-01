Dans les premiers blinds de The Voice France, diffusés samedi sur TF1, le jeune Belge Antoine Delie avait cartonné, faisant se retourner les quatre coachs.

Son interprétation originale de "La pluie", de Stromae et Orelsan, avait séduit Amel Bent, Pascal Obispo, Lara Fabian et Marc Lavoine. Si Antoine a fait un carton sur le plateau de TF1, il a aussi touché des centaines de téléspectateurs, dont une en particulier. L'artiste Alice on the roof, qui vient de la même région qu'Antoine, a tenu à souligner son talent, via un post sur Instagram. "Lui, c'est Antoine. Antoine et moi nous connaissons depuis des années, habitant tous les deux le même petit coin de Belgique et tous deux amoureux de la musique", a-t-écrit. La chanteuse a ensuite expliqué que son camarade l'avait déjà accompagnée pour chanter "La pluie" lors de répétitions pour un concert, et qu'il avait "tout déchiré" à ce moment-là déjà. "Je suis mille fois trop fière de lui et de son parcours super touchant. Bravo Antoine !", a conclu Alice on the roof dans sa publication.

Le candidat belge, qui a finalement rejoint l'équipe de Marc Lavoine, va certainement aller loin dans le concours français, lui qui a déjà un véritable fan club derrière lui, composé autant de Belges que de Français.