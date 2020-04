Une sélection effectuée dans le vaste répertoire du chanteur.

1965: Aline

Christophe connaît un succès foudroyant en 1965 avec sa chanson"Aline". Elle se classe au sommet des hit-parades en France comme en Belgique, en Israël, en Turquie et jusqu'au Brésil. Le 45 tours s'écoule à plus d'un million d'exemplaires dans le monde, de quoi attirer la convoitise... Le chanteur est accusé de plagiat par un certain Jacky Moulière qui brandit son morceau "La romance" sorti en 1963 comme preuve. Reconnu coupable en première instance, Christophe sera finalement acquitté en appel, à la fin des années 70. Débarrassé de ces ennuis et sur les conseils de son épouse, il ressort le disque en 1979. C'est à nouveau un carton. Sa ballade trône une nouvelle fois au sommet des charts. Au total, "Aline" s'est vendue à plus de 3,5 millions de copies.

La légende veut qu'il a imaginé cette chanson en 1964, à l’occasion d’un déjeuner chez sa grand-mère. Elle évoque sa rencontre avec une assistante de son dentiste, comme Christophe l’a révélé dans Lui. Il s'agissait d'Aline Natanovitch, une Polonaise qui le jour était assistante dentaire boulevard Montparnasse et la nuit tenait le vestiaire de l’Orphéon Club, un club parisien dans lequel le chanteur se produisait.

1965: Les marionnettes

À l'instar d'"Aline", son premier tube, "Les marionnettes" vont également se classer à la première place des hit-parades français et belges.

1973: Les paradis perdus

Le titre est le premier single extrait de l'album du même nom paru en 1973. C'est aussi la première collboration du chanteur avec Jean-Michel Jarre.

1974: Les mots bleus

En 1971, Christophe a rejoint un nouveau label, Les disques motors, créé par Francis Dreyfus. C'est lui qui quelques années plus tard lui adjoint les services d'un jeune parolier, Jean-Michel Jarre. Ensemble, ils écrivent l'album Les paradis perdus, inspiré par la scène anglo-saxonne, notamment Lou Reed et Pink Floyd. Et l'année suivante, en 1974, ils récidivent avec Les mots bleus. Six des huit titres du disque sont réalisés ensemble, dont l'incontournable "Les mots bleus", chanson qui constitue l'un des sommets de la carrière du chanteur et lui ouvre les portes d'un nouveau public, bien différent de celui qu'il avait en tant que chanteur de variété.

1974: Senorita

Cette chanson est le premier single extrait de l'album Les mots bleus.

1976: La dolce vita

La chanson est extraite de l'album du même nom paru en 1977.

1983: Succès fou

Christophe ne pouvait pas choisir un meilleur titre pour cette ballade qui lui a à nouveau valu le succès. De son propre aveu, le titre lui a rapporté de l'or en barre, pas moins de 850000 euros à l'époque! "J’étais surpris, j’avais touché un paquet d’argent. J’étais content, a-t-il confié dans l'émission Le show de Luxe. Ca tombait bien car question trésorerie, il y avait comme un malaise: "Il fallait que je règle mes dettes parce que pendant 6 à 7 ans, j’avais bien plongé." Revers de la médaille, cette ballade l'a catalogué comme chanteur à midinette. S'en suivra une longue absence...

1996: Enzo

Après 13 années d'un quasi silence discographique, Christophe est de retour avec un nouvel album en 1996, Bevilacqua. Le registre est radicalement différent. Aux oubliettes le "Succès fou", place aux expérimentations et aux sonorités technoïdes en vogue dans les années 90. Inclassable et inattendu pas sa modernité, le disque passe inaperçu avant d'être redécouvert avec le retour en grâce du chanteur dans les années 2000. On y trouve notamment l'hommage rendu à Ferrari à travers le titre "Enzo" et ses 9 minutes aux sonorités métalliques.

2016: Les vestiges du chaos

Quinzième et dernier album original de Christophe, Les vestiges du chaos signe ses retrouvailles avec Jean-Michel Jarre, plus de 30 ans après leur première collaboration sur Les paradis perdus.

2016: Océan d'amour

Extrait de l'album Les vestiges du chaos.