Le chanteur sera fidèle au rendez-vous du samedi à 20 h 10 pour un nouveau concert plein de surprises.

Retour aux habitudes d’avant One World : Together At Home pour Marka qui propose ce samedi à 20 h 10, son sixième Facebook live contre la morosité. Ce concert du samedi soir, le chanteur bruxellois y tient énormément. “Ces rendez-vous hebdomadaires sont une bénédiction pour moi, dit-il. Le jour même je rentre en transe et le plus extraordinaire, c’est qu’après 30 minutes de Facebook live je suis lessivé comme après un concert… Que dire alors du lendemain, quand je me rends compte des effets de mes concerts, via les nombreux mots bienveillants ? Là, j’ai carrément le sentiment du devoir accompli… Et n’est-ce pas ça justement que l’on cherche nous, les artistes, spectacle après spectacle ? Se faire du bien en faisant du bien ? Ou l’inverse, c’est comme vous voulez. Et bien, la bonne nouvelle c’est que même malgré le confinement c’est possible !”

Winterwoods

Il égraine les noms de ses invités pour annoncer le menu de la soirée : “après Perry Rose, Aldo Granato, Didier Laloy, ce samedi ce sera au tour de Winterwoods (Change is coming). J'ai rencontré Winterwoods en 2018 lors du tremplin Les Solidarités ou je faisais du coaching scénique. WW a gagné le tremplin et accepté que je produise leur cd artistiquement, avec Erwin Autrique. Depuis on ne se quitte plus... Ce soir pour la première fois je chanterai "Change is coming"avec eux. be there or be square".

Allez Allez

Winterwoods ne sera pas le seul invité. Allez Allez devrait aussi être de la partie. Au grand complet? Marka laisse planer le suspens dans un post sur sa page Facebook: "La première fois que j'ai vu Kris Debusscher c'était lors de la cuti à l'école, il était tombé dans les pommes et Robi Robert Bindels rigolait de lui, très fort et toutes dents déployées. Ensuite, on a formé un groupe et on joué partout en Belgique en Hollande, en France en Angleterre. Allez Allez existe tjs, on a une nouvelle chanteuse Marie Delsaux Perso et un nouveau guitariste Paul Curtiz Roland Bindi est tjs aussi fort sur scène. A ce soir ?"

© D.R.



Voici le programme complet de ce qu’il proposera ce samedi 25 avril :

- “Ne me le dites pas”

- “Comme une majorette”

- “Change is coming”

- “Si demain je reviens”

- “Allez Allez”

- Surprise

Comme toutes les semaines, ce Facebook live sera aussi à suivre sur dh.be.