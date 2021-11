Björn, Benny, Agnetha et Frida dévoilaient début septembre les deux premiers extraits de Voyage * (Universal) : “I Still Have Faith In You” et “Don’t Shut Me Down”, déclenchant une petite hystérie collective. Mercredi, on a bien cru que la sortie de l’album annoncée pour ce vendredi 5 novembre serait finalement repoussée, suite au décès accidentel de deux fans du groupe survenu mardi soir lors d’un concert hommage qui lui était rendu à Uppsala (Suède), mais ce neuvième album a bel et bien fini par atterrir sur nos platines.

Verdict ? Difficile, voire impossible de chroniquer cette œuvre, comme il est impossible pour ses auteurs, de recréer la magie initiale. “I Still Have Faith In You” est une lente et belle ballade rétro et assumée. “When You Danced With Me” a un peu plus de mal à passer le cap du XXIe siècle et prend des petits airs de chant de Noël. Tout comme “Little Things”, “Don’t Shut Me Down” et surtout “Just A Notion” qui renoue fort efficacement avec un rythme pop et rappelle le glorieux passé des stars suédoises. L’ensemble est terriblement kitsch et désuet, mais les voix y sont et la sincérité aussi. Abba fait du Abba à 70 ans, sans se ridiculiser et sans se renier.