La fille d’Ali Lukunku, ancien joueur du Standard de Liège sort Million Miles, un titre qui lui ressemble. La Belge Alyah avait été éliminée à l’issue des K.O. de The Voice, la plus belle voix sur TF1

Les gagnants de The Voice, la plus belle voix ne sont jamais les uniques vainqueurs du télécrochet. Grâce à sa force de frappe, ce dernier a pu ouvrir la voie à de nombreux talents dont l’aventure s’est arrêtée en cours de route. Alyah Lukunku, candidate de la dixième saison, en est la preuve. Éliminée aux K.O., la Liégeoise de 17 ans sort son premier single en anglais intitulé Million Miles. “À ma sortie de The Voice, la plus belle voix, un single m’attendait. Le texte avait déjà été écrit par Chris Rizzuto. Il n’attendait plus qu’à être chanté”, explique la fille d’Ali Lukunku, ancien joueur du Standard de Liège. “J’ai accepté d’interpréter cette chanson parce que j’aimais son rythme et sa mélodie. Puis, je me suis attardée sur les paroles. L’histoire racontée dans cette chanson me parle beaucoup. Et, je pense qu’elle peut parler à tout le monde. Elle revient sur la douleur de perdre un proche, de quelqu’un qui compte, mais également sur l’éloignement et la séparation de nos proches, un sujet d’actualité.”