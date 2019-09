Les 11 et 12 octobre prochains, Amel Bent sera sur la scène du Théâtre royal de Mons. Des retrouvailles avec son public belge qu’elle attend avec impatience après une pause longue de près de cinq ans. Un retour amorcé avec The Voice Kids en France et la sortie en mai dernier de son sixième album, Demain. Avant sa venue dans nos contrées, elle s’est confiée à La DH.





(...)