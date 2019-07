"Ce sera l’occasion de dire au revoir pour un petit temps au public, a déclaré l’ancien candidat à l’Eurovision (J’ai cherché) sur Chérie FM.

J e suis très heureux de me projeter sur la suite et de me mettre au vert un petit moment. Ça va être la première fois que je vais me mettre chez moi, je vais me reposer, je vais déjà faire le vide et passer du temps avec ma famille qui m’a énormément manqué." Avant que le papa du petit Mikhaël - qu’il a eu avec sa femme Lital - n’ajoute que "cette pause va (lui) permettre de faire un truc que je n’ai jamais fait qui est d’écrire un album sans faire autre chose en parallèle. Me consacrer pleinement à la réflexion sur les morceaux, à où est-ce que j’ai envie de mener ma musique pour la prochaine étape, de quelle façon est-ce que je voudrais surprendre les gens pour la suite."