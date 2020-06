Musique La révélation de The Voice Kids Belgique foulera la scène avec GrandGeorge le 21 juillet.

Dès le plus jeune âge, il est possible de participer à la relance culturelle et de soutenir les artistes. Le 21 juillet prochain, Amos, le jeune garçon de 12 ans qui avait fait fureur lors des "battles" de The Voice Kids, sur la RTBF, fera la première partie du concert de GrandGeorge à l’abbaye de Villers-la-Ville. Les recettes de sa prestation, comme celles des autres concerts donnés cet été dans les ruines, serviront à relancer la culture en Belgique.

Sélectionné parmi 200 inscrits, le jeune prodige belge de la chanson a aussi tapé dans l’œil du chanteur français GrandGeorge. En effet, ce dernier a décidé de l’inviter sur scène avec lui. L’interprète de "So Fine" ayant été séduit par la reprise de son titre par le candidat de The Voice Kids Belgique. Ils chanteront donc aussi ce morceau ensemble sur scène. "Je suis ému, nous confie ce fan de l’artiste. J’ai mis tout mon cœur dans cette chanson, donc je suis content. Et surtout de pouvoir ainsi aider les artistes avec ce concert."

Amos terminera même sa prestation en dévoilant son premier titre personnel intitulé "Dans le monde d’après", avec un message de paix et d’amitié post-Covid. "Je suis né dans un monde bizarre mais je ne suis pas né par hasard, entend-on au début du morceau. Entends-tu le vent qui se lève ? Le vol des oiseaux sur la mer ? Protégez l’air qu’on respire, les chansons qui nous inspirent. Vivre tout simplement, vivre en chantant, en dansant… le chant des enfants de la Terre." Même si le titre reste positif avec des airs écolos, il évoque surtout l’héritage que nous laissons à nos enfants : pollution, coronavirus, etc.