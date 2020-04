L’événement mis en place pour soutenir l’OMS dans sa lutte contre la pandémie a aussi vu Christine and the Queens et Taylor Swift rejoindre le casting.

Dès la semaine dernière, nous annoncions qu’avec son casting et l’ampleur qu’il prenait, le One World : Together At Home avait des allures de Live Aid des années 2020. Cela se confirme lorsque l’on passe en revue les artistes annoncés. Aux noms de Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder, Charlie Puth, Luis Fonsi, Michael Bublé, Pharrell Williams, Shawn Mendes ou encore Billie Eilish viennent de s’ajouter ceux de Taylor Switf, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Sam Smith, et The Killers. Excusez du peu.

Deux autres personnalités retiennent aussi l’attention puisque Christine and the Queens sera également de la partie, de même qu’Angèle que plus rien ne semble arrêter. La chanteuse s’était déjà produite sur Instagram à l’occasion d’un concert mis en place avec Chanel dont elle est une des égéries.

Rappelons que ce grand concert est organisé au profit du personnel soignant et des plus démunis pris dans la tempête du covid-19 avec l'appui de Global Citizen et de l'Organisation mondiale de la santé.Il sera diffusé dans la nuit du samedi 18 avril au dimanche 19 avril sur les réseaux des plus grands acteurs d'Internet, de même que sur de nombreuses chaînes de télévision, dont France 2.