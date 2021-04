Angèle est au four et au moulin en ce moment. Ce jeudi 8 avril, elle a annoncé sa présence au casting du prochain film d’Astérix que Guillaume Canet commence à tourner lundi prochain. La chanteuse y incarnera la belle Falbala qui fait chavirer le cœur d’Obélix. Elle sera particulièrement bien entourée puisque Zlatan Ibrahimovic, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Pierre Richard et de nombreux autres noms prestigieux seront aussi de la partie.

