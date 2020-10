Un duo et un clip Cette semaine, la jeune Belge semble encore avoir gravi un échelon supplémentaire. Selon des images qui circulent sur les réseaux sociaux, Angèle a été aperçue à Londres en compagnie de Dua Lipa, nouvelle star de la pop britannique auréolée de deux Grammy Awards. C’était lors du tournage d’un clip qui devrait accompagner la sortie d’une édition particulière de Future Nostalgia, son dernier album en date dont nous vous avions dit le plus grand bien lors de sa sortie, en début d’année.

Future Nostaligia a déjà bénéficié d’une prestigieuse déclinaison en version remixée, avec un casting qui témoigne du statut de pop star de la Britannique. On y retrouve Madonna, Gwen Stefani ou encore Missy Elliott ! Une édition de l’album original spécialement dédiée au marché francophone est également annoncée pour le 6 novembre, avec une “collaboration exceptionnelle inédite”. Le secret semble désormais levé, la collaboration en question, c’est celle d’Angèle. Un termplin pour la Belge? Pour la Belge, ce nouveau pas est tout sauf anodin. C’est le genre d’initiative qui peu lui ouvrir les portes de nouveaux marchés, du côté anglophone par exemple. Rappelons qu’il y a un peu plus d’un an, le New York Times la classait dans les quinze artistes européens à suivre absolument. En soi déjà une consécration pour l’interprète de “Tout oublier”. Comme l’indique le site Purecharts, Dua Lipa et Angèle se connaissent depuis un moment, ne serait-ce que par réseaux sociaux interposés. Elles se suivent mutuellement sur Instagram et s’y sont déjà échangé des messages ou liké des publications. Quant à Dua Lipa, elle n’a jamais caché son attirance pour le français. Elle avait déjà adapté son titre “IDGAF” en partie dans la langue de Molière dont vous pouvez découvrir ci-dessous une maquette.



Mais où s’arrêtera donc Angèle ? Depuis la sortie et le succès de son album Brol, en 2018, son ascension est prodigieusement fabuleuse. Meilleure vente en France en 2019 – on ne vous parle évidemment pas du succès en Belgique ! -, l’ouverture du Festival de Cannes l’an dernier aussi, égérie pour Chanel, une voix dans, une apparition dans la sériesur Canal + et bientôt un film avec Leos Carax. Sans oublier l’Olympia et les quatre concerts à guichets fermés donnés à Bercy en février, juste avant le confinement. “Sky is the limit”, disent les Anglo-Saxons pour expliquer qu’il n’y a pas de limite.