Angèle et Pierre Niney sont désormais inséparables. Non content d’apparaître dans le dernier clip de la chanteuse, "Balance ton quoi", le comédien français est aussi à ses côtés dans le très attendu Toy Story 4 des Studios Pixar. Leurs voix figurent toutes les deux dans la bande annonce du film d’animation attendu sur nos grands écrans le 26 juin. Angèle prête le son de la sienne à une poupée - Gabby Gabby - un tantinet possessive, tandis que Pierre Niney fait parler Fourchette, jouet maison qui se considère plutôt comme un déchet et qui se trouve au cœur de l’intrigue de ce nouveau volet de la saga.

Décidément, depuis l’an dernier, il n’y en a que pour Angèle qui est dans tous les bons coups. Son premier album, Brol, cartonne, de même que ses singles. Après s’être offerte deux Olympia à guichet fermé, elle multipliera les prestations scéniques de poids en Belgique. Elle est attendue sur les planches de Forest National le 25 mai avant de se produire à Rock Werchter le 29 juin, puis aux Francos de Spa le 21 juillet et enfin au Palais 12 de Bruxelles, le 19 novembre.

Roméo Elvis numéro 1

Et comme un bonheur n'arrive jamais seul au sein de la famille Van Laeken - le nom de famille d'Angèle -, Roméo Elvis, le frère de la chanteuse, voit son album Chocolat sorti vendredi dernier, s'emparer de la première place de l'Ultratop en Belgique. De quoi faire la fête ce samedi 20 avril à l'occasion du concert qu'il donne à Forest National.