La chanteuse se produira depuis Paris sur la story du compte Instagram officiel de Chanel. Rendez-vous vendredi à 13 heures.

L'annonce est apparue sur le coup de 13 heures sur la page Instagram de Chanel : Angèle donnera un concert intimiste ce vendredi à 13 heures, depuis Paris où elle est confinée. Une prestation à voir via la story de la page officielle de la prestigieuse maison de haute couture.

Rappelons que l’interprète de “Tout oublier” est récemment devenue une des égéries de la marque en apparaissant dans sa campagne consacrée à des lunettes de soleil. Au magazine L’Officiel, elle avait confié que Chanel représentait tout ce qu’elle aime : “D’un côté, j’adore les vêtements amples, streetwear, les combinaisons un peu folles, confiait-elle en novembre dernier. De l’autre, surtout dans le cadre de mon métier, j’adore m’habiller de manière plus sophistiquée. Comme si je me déguisais. Chanel est la seule marque qui me faisait rêver quand j’étais enfant. Si je devais n’en choisir qu’une à porter au quotidien, ce serait celle-là !”

Il y a deux semaines, accusée par Cauet de manquer de générosité et de solidarité pour ne pas avoir participé à une opération mise sur pied par NRJ, la chanteuse avait expliqué ne pas être chez elle mais confinée à Paris. Ceux qui ont suivi ses différentes publications sur Instagram ont pu voir qu’elle tentait de s’équiper pour faire de la musique. Dans une vidéo, elle appelait à l’aide les internautes pour réparer un clavier permettant d’en jouer.

Si c’est le premier concert annoncé d’Angèle en version confinée, ce n’est pas sa première prestation. Il y a deux semaines toujours, elle s’était invitée dans le live de son père Marka pour un duo familial.

Un petit tour sur la page officielle de Chanel permet aussi de découvrir qu’une playliste concoctée par la maison de couture. Baptisée The Sound of Chanel, elle est à écouter sur Appel Music.