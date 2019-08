2019 restera à jamais l’année Angèle. Depuis sa sortie en octobre dernier, son album Brol n’a pas quitté les sommets des classements des ventes, tant chez nous qu’en France. Triple disque de platine outre-Quiévrain, double en Belgique, il s’est écoulé à plus de 520 000 exemplaires selon certaines sources, dont 300 000 certifiés pour l’Hexagone.

On a aussi vu et entendu Angèle partout. Dans les festivals, bien sûr. Mais aussi à Cannes où elle a ouvert le festival et dans Toy Story 4 où elle double la voix de la poupée Gabby Gabby. Et ce n’est pas fini parce que, outre sa tournée française, elle est aussi attendue chez nous sur les scènes de la Lotto Arena d’Anvers le 10 novembre et du Palais 12 de Bruxelles neuf jours plus tard, ainsi que le 9 février 2020.

Roméo Elvis, Alain Souchon, Mc Solaar

Cerise sur le gâteau, à ce copieux menu vient s’ajouter une nouvelle date, gratuite celle-ci. Angèle se produira sur la Grand-Place de Bruxelles le 27 septembre à l’occasion de la fête de la Communauté française. Elle ne sera pas seule puisque sont aussi annoncés son frère Roméo Elvis, Alain Souchon et MC Solaar. Bref, du beau monde. Il y a fort à parier que les lieux ne seront pas assez grands pour accueillir tout le monde.