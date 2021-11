Cette semaine, Dua Lipa a dévoilé les dates de sa tournée européenne Future Nostalgia. Celle-ci devait accompagner la sortie de l’album du même nom paru le 27 mars 2020, soit au tout début de la pandémie. En raison des confinements et des mesures sanitaires, cette tournée a été reportée.

Au total, Dua Lipa se produira à une quarantaine de reprises en Europe. Dont deux spectacles prévus au Sportpaleis d’Anvers, les 6 et 7 mai prochains. La Britannique ne sera pas seule sur scène. Elle a convié du beau monde pour l’accompagner. Wiffgriffy, Tovelo et… Angèle l’accompagneront.

© D.R.

Entre la Bruxelloise et Dua Lipa, il y a plus que du feeling comme on a pu le constater lors de la sortie du titre “Fever” qui les a réunies. Il suffit de regarder le making of du clip de la chanson pour comprendre qu’une grande complicité est née entre les deux artistes. Et la chanson a fait un carton. Elle a déjà été vue plus de 80 millions de fois sur YouTube depuis sa sortie il y a un an.

Sur Instagram, Angèle s’est réjouie de sa participation à cette tournée. Elle a indiqué combien elle est impatiente d’ouvrir les concerts de Dua Lipa les 2 et 3 mai à Londres. “J’ai hâte de refaire la fête avec celle-ci”, a-t-elle écrit en désignant Dua Lipa.

Le concert du 6 mai au Sportpaleis est déjà complet sauf pour la catégorie de place à plus de 310 euros. Il reste en revanche des tickets pour le lendemain. Ils sont en vente sur www.teleticketservice.com.