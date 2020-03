Nouvel accrochage entre Angèle et Cauet. Cette fois, cela concerne l'épidémie de coronavirus à laquelle est confronté le monde entier. Pour apporter son soutien au personnel soignant au premier rang dans la lutte contre le Covid-19, la direction d'NRJ a organisé une collecte de dons . La radio française a ainsi contacté une série d'artistes leur demandant s'ils voulaient offrir quelque chose, qui sera mis à profit des infirmiers et médecins. "Tout le monde dit oui, sauf une artiste qui a dit: 'non je ne donnerai rien', a révélé Cauet. Parce qu’elle a des raisons personnelles, parce qu’elle s’en fout, parce qu’elle n’est pas touchée … je ne sais pas ce qui la touche. Mais celle qui a dit non, c’est … Angèle".Expliquant ne pas vouloir créer la polémique, l'animateur a dit toutefois trouver ça "naze". "Quelque part, cela confirme beaucoup de choses", conclut-il.

Des propos qui ont fortement déplu à la chanteuse qui a immédiatement répondu sur Instagram. "Si je n’ai pas accepté ta demande, c’est parce que je suis confinée, depuis le début, hors de chez moi, et que je joue le jeu d’un confinement total, se justifie Angèle. Je ne repasserai pas à mon appartement en Belgique et n’encouragerai personne à le faire à ma place, je n’ai donc accès à aucun objet significatif qui, selon moi, pourrait parler aux gens".



L'artiste belge a expliqué, qui plus est, avoir contribué à sa façon à venir en aide au personnel soignant. "J'ai notamment fait des dons pour acheter des respirateurs qui viennent à manquer dans les hôpitaux", a ajouté la chanteuse.



Pour Angèle, Cauet se lance dans un "jeu absurde", même s'il dit ne pas vouloir créer de polémique. "Peut-être que tu devrais juste rester un peu ouvert au fait que les idées de Cauet ne sont pas les seules bonnes idées et continuer à faire passer du bon temps à tes auditeurs dans un esprit de respect de tous en ces temps mouvementés ?", conclut-elle.



Le ton était déjà monté précédemment entre l'animateur radio et la sœur de Romeo Elvis. Celui-ci lui avait reproché d'avoir adressé un message trop bref à une auditrice.