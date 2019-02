C’est parti pour la 34e cérémonie de remise des Victoires de la musique. L’événement se déroule à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Il est animé par Daphné Bürki et s’annonce aussi interminablement long que les précédents avec quatre heures de direct !

Au programme : treize catégories, 39 nommés - trois pour chacune d’elles - et des absents. Beaucoup d’absents. À commencer par le plus illustre, Johnny Hallyday, pour les raisons que l’on sait. Ce qui est en revanche moins compréhensible, c’est l’absence de son album posthume dans la ou les catégories dans lesquelles il aurait pu concourir. Natacha Krantz-Gobbi, la présidente des Victoires, a eu bien du mal à expliquer le pourquoi du comment en se cachant derrière le vote des 600 profesionnels de la musique appelés à désigner les nommés. Pourtant, "Mon pays c’est l’amour" est un carton monumental comme on en connaît peu dans l’industrie du disque aujourd’hui. Surtout en France. Soit.

Absente également, Mylène Farmer, dont le nouvel album, "Désobéissance", a pourtant signé le retour à l’avant-plan. À l’image de Drake qui depuis 2013 boycotte les Grammy Awards - pendant américain des Victoires -, la flamboyante rouquine refuse de se prêter au jeu et même de figurer parmi les nommés. Comme Indochine d’ailleurs. La "libertine" n’entend pas se prêter au ballet d’hypocrisie que représente cet événement où règne l’autocongratulations.

Autre absent de marque, Maître Gims ou Gims comme il veut désormais qu’on l’appelle. Comme Johnny Hallyday, le carton de son album "Ceinture noire" semble avoir laissé indifférents les votants issus du milieu de l’industrie musicale.

Côté présences, il y en a deux qui font office de favoris : Orelsan et le jeune Eddy De Pretto. Ils totalisent chacun trois nominations. Big Flo&Oli, Jeanne Added, Christine and the Queens et Aya Nakamura suivent avec deux présences dans les différentes catégories. Idem pour Angèle qui semble très bien placée pour rafler le titre de révélation de l’année après être revenue les bras chargés de trophées des D6bels Awards et des Mia’s remis cette semaine du côté néerlandophone.

Avec deux nominations également, Damso figure aussi en bonne position pour s’imposer dans la toute nouvelle catégorie Album rap de l’année qui se distingue désormais - mais suivant quel critère ? - des musiques urbaines dans laquelle on retrouve les… rappeurs toulousains Big Flo&Oli. Il est toujours aussi étrange de constater que le rap bénéficie d’un traitement particulier - pas forcément de faveur - alors qu’il s’agit du genre musical le plus populaire et écouté du moment. En témoignent les chiffres vertigineux alignés par le Canadien Drake cette année, tant au niveau des ventes que du streaming.