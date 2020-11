Le carton semble assuré: en à peine 2h, la vidéo affiche déjà plus de 450 000 vues et le nombre ne cesse de grimper. Preuve de plus, si cela était encore nécessaire, qu'Angèle est bien partie pour rejoindre les plus grandes stars mondiales.



La Belge a d'ailleurs publié un commentaire pour accompagner le clip: "Je suis si excitée ! Je voulais que vous sachiez que Dua Lipa est la personne la plus sympa et la plus cool que j'ai rencontrée depuis longtemps et ça a été un véritable honneur de travailler sur ce projet ! J'espère que vous l'apprécierez autant que nous avons aimé le réaliser. Restez en sécurité, prenez soin de vous, je vous aime", écrit-elle.